В США заявили о хорошем ходе обсуждений Западом потолка цен на нефть Кирби заявил об отсутствии необходимости США подключаться к дебатам о потолке цен на нефть

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что у США нет необходимости вмешиваться в дискуссии западных стране по установлению потолка цен на российскую нефть. По его мнению, обсуждение этого вопроса идет хорошо и активно, пишет ТАСС.

Так представитель Белого дома ответил на вопрос журналистов в ходе брифинга, есть ли необходимость Байдену и его команде предпринять более активные усилия, чтобы попытки западных стран ввести потолок цен на нефть из РФ увенчались успехом.

Не думаю, что мы находимся в той точке, в которой ощущаем какое-то <...> давление, направленное на то, чтобы мы еще более активно, чем прежде, действовали публично [по данному вопросу] <...> или били тут по газам, — заявил Кирби.

Он отметил, что «дискуссии идут хорошо», а европейские коллеги разрабатывают модальности, на каком уровне будет установлен лимит. Поэтому, добавил координатор СНБ, нет оснований думать, что на США идет давление для того, чтобы принять участие в этой дискуссии больше, чем это уже делает Белый дом.

Кирби добавил, что введение потолка цен на нефть является «хорошим и правильным» подходом для ограничения доходов России.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает возможность установления потолка цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель. Пока переговоры зашли в тупик.