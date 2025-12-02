«Нет навыков»: сенатор о возможном назначении Залужного на пост президента

Возможное президентство экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного будет кратковременным, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор отметил, что отсутствие управленческого опыта у Залужного обусловлено его военной карьерой, которая никак не связана с гражданской административной работой.

Я не исключаю назначение Залужного [на пост лидера страны], если старшие украинские товарищи решат отправить президента Владимира Зеленского в отставку. Но я думаю, что его пребывание в должности будет кратковременным. У него нет абсолютно никаких навыков руководства государством. Он военный. Кроме того, он абсолютно замаран в тех преступлениях, которые совершали украинские неонацисты в последние годы. Поэтому я думаю, что бесполезно делать ставку на Залужного, — высказался Джабаров.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что если Зеленский будет сменен на своем посту Залужным, мирные переговоры с Россией не увенчаются успехом. По его словам, намерения экс-главкома ВСУ не соответствуют интересам Москвы.