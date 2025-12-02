Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 14:39

«Нет навыков»: сенатор о возможном назначении Залужного на пост президента

Сенатор Джабаров: возможное президентство Залужного будет кратковременным

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Возможное президентство экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного будет кратковременным, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор отметил, что отсутствие управленческого опыта у Залужного обусловлено его военной карьерой, которая никак не связана с гражданской административной работой.

Я не исключаю назначение Залужного [на пост лидера страны], если старшие украинские товарищи решат отправить президента Владимира Зеленского в отставку. Но я думаю, что его пребывание в должности будет кратковременным. У него нет абсолютно никаких навыков руководства государством. Он военный. Кроме того, он абсолютно замаран в тех преступлениях, которые совершали украинские неонацисты в последние годы. Поэтому я думаю, что бесполезно делать ставку на Залужного, — высказался Джабаров.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что если Зеленский будет сменен на своем посту Залужным, мирные переговоры с Россией не увенчаются успехом. По его словам, намерения экс-главкома ВСУ не соответствуют интересам Москвы.

Валерий Залужный
Украина
президенты
Владимир Зеленский
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Солнце обнаружили гигантскую группу пятен-рекордсменов
В Фокино студенты избили 12-летнего школьника после ссоры с одноклассницей
Армения опубликовала свыше 10 документов о переговорах по Карабаху
Россиянка стала свидетелем убийства сына кухонным топориком
Назван срок, когда искать пропавшую в Турции москвичку будет сложно
Психиатр рассказал, чем можно заменить хоббидоггинг
Адвокат ответил, встанет ли Верховный суд на сторону Лурье в деле с Долиной
Брянская область попала под удар БПЛА посреди дня
Акции «Ленфильма» перешли в собственность Петербурга
Эксперт оценил, сколько Россия заработает на экспорте мяса
В Раде заблокировали трибуну на фоне требований отставки кабмина
Кардиолог дала советы, что делать при гипертоническом кризе
В России могут ввести новые правила для заводчиков питомцев
Россияне вынесли Долиной «народный приговор» из-за скандала вокруг квартиры
В Госдуме ответили, сколько времени ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Юрист ответил, удастся ли решить проблему буллинга в Сети введением штрафов
Панжинский раскрыл, когда российские лыжники смогут выступить на Кубке мира
«Как всегда весело»: Алаудинов сообщил о блокировке ВСУ под Сумами
«Праздновать пока рано»: тренер Бородавко об отмене запрета FIS
В Госдуме объяснили решение CAS о допуске российских лыжников на Олимпиаду
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.