Бойцовых собак задумали приравнять к гражданскому оружию В Госдуме предложили обязать хозяев собак потенциально опасных пород получать лицензию

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Хозяев собак потенциально опасных пород могут обязать получать специальную лицензию на содержание, передает РИА Новости со ссылкой на законопроект, разработанный группой депутатов Госдумы от ЛДПР. Чтобы получить лицензию, потребуется предоставить в МВД пакет документов.

В случае содержания опасных пород собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание <...> в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания, — говорится в тексте законопроекта.

Чтобы получить лицензию, необходимо будет предоставить в орган внутренних дел по месту жительства в том числе медзаключение об отсутствии психического заболевания, справку о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки собак.

Депутат ГД от ЛДПР Евгений Марков уточнил, что один из пунктов инициативы также предусматривает установление параметров соответствия жилища нормам минимальной общей жилой площади для совместного проживания человека и собаки. Кроме того, обязательным условием содержания опасных пород является достижение физлицом возраста 18 лет.

Лицензию смогут аннулировать за систематическое нарушение норм, регламентирующих содержание и разведение собак потенциально опасных пород.

В перечень потенциально опасных пород, согласно постановлению правительства, на сегодня входят акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

Ранее под Нижним Тагилом жительница поселка Лая оставила 10-летнего мальчика истекать кровью после того, как на него напала ее бойцовая собака. По словам матери пострадавшего, хозяйка пса обвинила мальчика в том, что он махал руками.