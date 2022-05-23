Небензя: западные СМИ признали, что жители Бучи погибли от рук ВСУ

Буча, Украина / Фото The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Журналисты западных СМИ были вынуждены признать, что мирные жители в Буче погибли из-за артиллерийских обстрелов Вооруженных сил Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости. Он добавил, что инициатором распространения фейков о действиях ВС России в Буче стали лидеры стран Запада, в связи с этим объективные факты «замалчивались» в иностранных информационных источниках.

Вопиющий пример — раскрученный западными медиа по заказу их правительств инцидент с гибелью гражданских лиц в Буче, в которой обвиняли российских военных. Все объективные факты и свидетельства ими замалчивались. Вместо этого раскручивались откровенные фейки, — сказал Небензя.

В начале апреля в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны России заявили, что все опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются очередной провокацией. В ведомстве отметили, что заявления украинcких властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о причастности российских военных к ситуации в Буче. По его словам, изображения, которые российская сторона получила в своё распоряжение, оказались результатом «организованной фальсификации». Представитель Кремля заверил, что российская армия не атакует мирных жителей Украины.