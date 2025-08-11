«Не питаю иллюзий»: Журова ответила на объявление в розыск СБУ Депутат ГД Журова заявила, что спокойно относится к объявлению в розыск СБУ

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что не удивляется новости об объявлении в розыск на Украине. В беседе с URA.RU она отметила, что у нее спокойное к этому отношение.

Этого следовало ожидать. Я уверена, что они меня уже внесли во все списки для того, чтобы арестовать в любой удобный момент. Я абсолютно спокойно к этому отношусь и не питаю иллюзий, — сказала депутат.

Парламентарий призналась, что несильно обращает внимание на такие новости. Она напомнила, что занимает пост первого зампреда думского комитета по международным делам, много говорит и комментирует, в том числе оценивает действия украинской стороны. Кроме того, Журова назвала себя патриотом и напомнила, что в 2014 году одной из первых «была внесена в эти списки».

Журова не исключила отмену санкций в будущем. Единственное, что ее волнует, чтобы рестрикции не отразились на сыне, который входит в сборную России и планирует поехать на Олимпиаду.

Ранее стало известно, что в мае 2022 года Служба безопасности Украины объявила Журову в розыск. Ее обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность» страны. С 2017 года она числится в списках украинского экстремистского сайта «Миротворец».