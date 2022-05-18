«Не наша территория»: МИД России об участии ОДКБ в событиях на Украине В МИД России рассказали, что силы ОДКБ не могут участвовать в событиях на Украине

Организация Договора о коллективной безопасности / Фото odkb-csto.org

Мандат ОДКБ не предусматривает возможность использования коллективных сил организации в ходе спецоперации на Украине, заявил РИА Новости источник в МИД РФ. По его словам, зоной ответственности ОДКБ остаётся территория стран альянса, в которую Украина не входит.

[Территория Украины] — не наша территория. Правила ОДКБ не подразумевают использование средств на этих территориях. Миротворческие силы действуют только в рамках мандата, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее генеральный секретарь организации Станислав Зась заявил, что вопрос участия вооружённых сил стран — членов ОДКБ в событиях на Украине не ставился и не обсуждался. Он уточнил, что в процессе мероприятия президент России Владимир Путин рассказал коллегам о продвижении спецоперации. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об угрозе «расчленения Украины», которая исходит от Запада. По его словам, для этого западные страны послали в страну подразделения «под видом миротворцев».