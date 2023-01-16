«Не чувствовал боль»: в Совфеде объяснили реакцию Зеленского на речь Путина Сенатор Цеков объяснил реакцию Зеленского на призывы Путина к миру несдержанными эмоциями

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский кривил лицо и усмехался во время речи российского лидера Владимира Путина о Минских соглашениях на переговорах «нормандской четверки» в Париже в 2019 году, поскольку не смог сдержать эмоций, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. Парламентарий в беседе с «Народными Новостями» не исключил, что перед переговорами бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила Зеленского, что Запад поддержал договоренности с целью дать Украине время вооружиться. Цеков считает, что Зеленский совершенно не понимал ситуацию и не чувствовал боль жителей Донбасса.

Он считал, что все это так, для обмана. Может, ему Меркель до этого подсказала, что «мы (лидеры западных государств) этих Минских соглашений добивались для того, чтобы дать вам время вооружиться». Как говорится, старший товарищ подсказал младшему товарищу. НАТО сидела, слушала молча, не улыбаясь. А вот он эмоций сдержать не смог, — предположил Цеков.

Сенатор отметил, что Зеленский — «случайный человек», который встал во главе государства, не имея глубокого понимания процессов, происходящих в стране, в том того, какая ситуация сложилась в Донбассе.

Он совершенно не понимал и не чувствовал боль народа Донбасса, — констатировал он.

Ранее видео с реакцией Зеленского на призывы президента РФ к мирному урегулированию в Донбассе опубликовал автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. Журналист поделился кадрами, которые были сняты им на телефон. На них показано, как Зеленский во время речи Путина усмехается и кривит лицо. Зарубин выложил ролик после того, как узнал, что против него ввели санкции на Украине.