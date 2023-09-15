Назвавшего петербурженку «грязью» призвали отправить в зону СВО Депутат Журавлев: оскорбившего женщину в Петербурге надо отправить в зону СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчину, оскорбившего женщину в Санкт-Петербурге в общественном транспорте, надо отправить в зону СВО, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Ранее в Сети появилось видео, на котором молодой человек громко говорит по телефону, на что получает замечание от женщины. В ответ на это мужчина назвал ее «грязью». Журавлев также усомнился, что молодой человек из Ингушетии, предположив, что он мог приехать из азиатской республики.

На Кавказе уважение к женщине так же, как и уважение к старшим, прививается с самого детства. И если молодой человек оттуда оскорбляет пожилую даму — это двойной позор для всей его семьи. Сомнительно, что он вообще из Ингушетии. Скорее всего, мигрант из азиатской республики. Кроме того, вижу, что он призывного возраста, но почему-то не в армии, а ведь в зоне спецоперации сейчас хватает выходцев из российских кавказских регионов, которые сражаются с нами плечом к плечу, — сказал депутат.

В апреле екатеринбуржец обругал 11-летнего ребенка за то, что на нем была надета шапка с буквой Z. Впоследствии мужчине предъявили обвинение по пунктам «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением либо угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды). Объясняя свой поступок, житель города заявил, что мальчик дерзко себя повел. Мужчина сообщил, что поинтересовался значением символа на шапке ребенка, однако тот ответил вызывающе, чем спровоцировал агрессию.

Позднее Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины. Его оштрафовали на семь тысяч рублей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал такое решение суда сомнительным.