Обматеривший ребенка в шапке с буквой Z россиянин объяснил свой поступок Обматеривший ребенка в шапке с Z россиянин объяснил свой поступок вызывающим поведением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обматеривший мальчика в шапке с буквой Z 56-летний житель Екатеринбурга объяснил, что мальчик дерзко себя повел, сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя регионального главка МВД Валерия Горелых. Мужчина заявил, что поинтересовался о значении символа на шапке мальчика, однако тот ответил вызывающим взглядом, чем и спровоцировал агрессию.

Он на меня посмотрел, как мне показалось, вызывающе и пошел дальше, — сказал россиянин.

По данным «Коммерсант-Урал», в отношении жителя Екатеринбурга возбуждено административное дело по статье о мелком хулиганстве.

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