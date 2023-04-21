Мать объяснила, зачем дочь-подросток отпинала пьяного мужчину в Арзамасе Мать избившей в Арзамасе пьяного мужчину школьницы заявила, что дочь защищала брата

Фото: скриншот с видео/vk.com

В городе Арзамасе Нижегородской области девочка-подросток выложила в Telegram видео, на котором она пинает по лицу пьяного мужчину, упавшего на землю. В это время ее малолетние друзья и младший брат ходят вокруг, комментируют происходящее и смеются. Мать девочки-подростка в комментарии NEWS.ru заявила, что ее ребенок таким образом заступилась за младшего брата.

Она просто заступилась за младшего брата. Мужчина ударил его, когда они бегали на детской площадке, — рассказала мать нападавшей.

На других видеозаписях, появившихся в Сети видно, как дети забрасывают камнями и песком другого пьяного мужчину, который заступился за избитого товарища. Также в соцсетях оказались кадры, на которых младший брат девочки держит на голове пьяного мужчины пакет.

В башкирском городе Октябрьский несколько учеников четвертого класса напали на одноклассника и избили его из-за прически, которая им не понравилась. Об этом сообщила бабушка пострадавшего мальчика. Она решила предать огласке этот случай, поскольку ранее школьники уже избивали ее внука и тому приходилось зашивать рану на голове.