Московский пенсионер напал на пятилетнего внука и умер на допросе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-западе Москвы во время допроса в полиции скончался 67-летний пенсионер с четвертой стадией онкологического заболевания, передает MK.RU. В отделении МВД мужчина оказался после того, как напал на своего пятилетнего внука. Мужчина схватил ребенка за шею, когда тот залез на кресло, и отшвырнул на середину комнаты.

43-летняя мать ребенка вызвала полицию, чтобы припугнуть отца, дабы впредь подобное не повторялось. Прибывшие на место правоохранители предложили всему семейству, включая отца ребенка, проехать в отделение.

По прибытии в отдел родителей с ребенком завели в один кабинет, а дедушку — в другой. Но спустя несколько минут из кабинета, где находился пенсионер, раздались крики инспектора по делам несовершеннолетних о помощи. Ворвавшиеся в помещение родственники увидели, что пожилой мужчина задыхается и закатывает глаза. Спустя минуту пенсионер перестал дышать.

Вернувшись домой, семья обнаружила, что дедушка прятал за креслом бутылку вина, которое ему было категорически противопоказано из-за заболевания. Когда ребенок приблизился к тайнику, мужчина мог среагировать агрессией.

Ранее в Екатеринбурге местный житель избил в лифте 13-летнего подростка и его собаку. Мужчине не понравилось, что пес мальчика проявил внимание к его собаке, которая в тот момент тоже находилась в лифте. Когда отец ребенка пришел к квартире обидчика обсудить ситуацию, тот распылил ему в лицо перцовый баллончик.