«Плевок в лицо»: в Госдуме оценили приговор оскорбившему ребенка из-за Z Хинштейн возмутился мягким приговором мужчине, который оскорблял ребенка с буквой Z на шапке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал «сомнительным» решение екатеринбургского суда, оштрафовавшего на семь тысяч рублей мужчину, который оскорблял ребенка с буквой Z на шапке. Парламентарий пообещал обратится в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это решение.

Сегодня — новая напасть: 56-летний подонок, напавший в Екатеринбурге на 5-классника из-за шапки с буквой «Z», отделался штрафом в 7 тыс. руб., в связи «с деятельным раскаянием». Это — просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — заявил Хинштейн.

В апреле мужчина обругал 11-летнего ребенка за то, что он шел в шапке с буквой Z. Находясь у одного из домов по улице Волгоградской, совершил противоправные действия в отношении мальчика. Впоследствии екатеринбуржцу предъявили обвинение по пунктам «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением либо угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды).

Объясняя свой поступок, 56-летний житель Екатеринбурга объяснил, что мальчик дерзко себя повел. Мужчина заявил, что поинтересовался о значении символа на шапке мальчика, однако тот ответил вызывающим взглядом, чем и спровоцировал агрессию.

Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, оскорбившего ребенка в шапке с символом СВО — буквой Z