Названо условие возвращения России в зерновую сделку Захарова: РФ вернется в зерновую сделку только после снятия санкций с компаний

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Возможность реанимирования зерновой сделки все еще сохраняется, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью AFP. По ее словам, для возвращения России к исполнению условий соглашения Запад должен снять санкции с компаний агропромышленного комплекс. Полное интервью на русском языке представитель ведомства опубликовала в Telegram-канале.

Возможность реанимирования черноморской инициативы остается. Принципиальную позицию четко озвучил президент Российской Федерации В. В. Путин. Она заработает только после полного выполнения требований по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере агропромышленного комплекса, — объяснила Захарова.

Дипломат также заверила, что после сворачивания инициативы никакой трагедии не произошло. По ее словам, вопреки заявлениям западных политиков, стоимость зерновых на мировых рынках стабильно снижается. Так, с марта прошлого года цены сократились на 25–40%.

В интервью французскому агентству Захарова также призвала перестать навязывать какие-либо модели урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, речь в том числе идет о «корейской», которая в данной ситуации окажется бессмысленной, несмотря на всей свои преимущества.