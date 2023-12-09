В МИД оценили попытки навязать «корейскую» модель урегулирования на Украине Захарова назвала бессмысленной «корейскую» модель урегулирования на Украине

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Попытки искусственно навязать какие-либо модели урегулирования конфликта на Украине бессмысленны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству AFP. Речь в том числе идет о «корейской» модели, какой бы успешной она ни была, уточнила дипломат. В случае с Украиной нужны совершенно другие решения и желание тех, кто спровоцировал этот конфликт.

Столь же бессмысленны попытки искусственно навязать ту или иную модель урегулирования, включая корейскую, какой бы успешной она ни казалась. Здесь нужны совершенно иные решения, а главное, повторюсь, политическая воля к миру со стороны тех, кто спровоцировал этот конфликт и продолжает делать все для его постоянной и опасной эскалации, — заявила Захарова.

На сегодняшний день Россия не видит стремления к урегулированию конфликта ни со стороны Украины, ни со стороны Запада, добавила она. Так, в стране продолжает действовать запрет на переговоры с Москвой.

Формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским, дипломат назвала набором ультиматумов к России. По ее словам, украинский лидер тем не менее пытается преподнести ее как безальтернативную основу урегулирования.

Ранее Захарова обвинила Великобританию в срыве переговоров по Украине. По ее словам, ни о какой миротворческой деятельности Лондона в данном случае не может идти и речи.