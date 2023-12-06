Захарова обвинила Британию в срыве мирного процесса по Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге обвинила Британию в срыве мирных переговоров по Украине. Она подчеркнула, что Запад отговаривает Украину от диалога с Россией. По ее словам, ни о какой миротворческой деятельности Британии не может идти и речи.

Я не представляю, о каком столе переговоров может идти речь, когда Великобритания сама пресекла переговоры Украины с российской стороной,— сказала Захарова.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины. По его словам, на Москву не следует оказывать давление, а если давить — то на тех, кто отказывался от диалога.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что конфликт между Украиной и Россией мог завершиться еще весной прошлого года, если бы Киев принял предложение Москвы и сохранил нейтралитет. Но, по словам политика, Украина отказалась от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и его совета не подписывать никаких документов с РФ.