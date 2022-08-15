Названо имя нового заместителя директора Росгвардии Генерал-лейтенант Владислав Ершов назначен заместителем директора Росгвардии

Фото: kremlin.ru

Владислав Ершов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителем директора Росгвардии генерал-лейтенанта Владислава Ершова, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что Ершов долгое время служил в СОБРе «Рысь», где прошел путь от рядового до командира.

Указом президента генерал-лейтенант Владислав Ершов назначен заместителем директора Росгвардии. Генерал Ершов — один из самых заслуженных и авторитетных офицеров российского спецназа, настоящая живая легенда, — написал Хинштейн.

Парламентарий уточнил, что новый замдиректора Росгвардии является ветераном первой и второй чеченских войн, участвовал в десятках специальных операций. Среди них Буденновск, Первомайское и «Норд-Ост», отметил Хинштейн.

Он также сообщил, что генерал-лейтенант является кавалером 10 государственных наград, в числе которых три ордена Мужества. До своего назначения заместителем директора Росгвардии возглавлял Управление подразделений полиции специального назначения Росгвардии.

В начале июля Путин назначил нового замглавы МВД России. Им стал Владимир Кубышко, ему также было присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции. До этого назначения с 2005 по 2010 год он занимал должности заместителя и первого заместителя начальника департамента кадрового обеспечения МВД России.