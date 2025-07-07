Названа задача, которую предстоит выполнить новому главе Минтранса

Преемнику Романа Старовойта на посту главы Минтранса России Андрею Никитину предстоит повысить эффективность работы ведомства, сказал в беседе с NEWS.ru политолог Константин Калачев. Он назвал эту задачу архиважной, но выполнимой.

Никитину это должно быть по силам — это соответствует его бэкграунду. Но есть объективно решаемые и не решаемые вопросы. Как, например, решить проблему безопасности морских портов и перевозок силами Минтранса, когда это сугубо военная проблема? А проблема с заменой парка самолетов для внутреннего рынка — на стыке интересов не одного министерства. Здесь очень серьезные задачи, и Министерство транспорта — это объективно расстрельная должность, — пояснил эксперт.

По мнению Калачева, на новом посту Никитину пригодится его опыт работы в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

Ясно, что человек, который хочет закрепиться в Министерстве транспорта, должен предлагать комплексные решения с учетом опыта. А АСИ, собственно говоря, и отвечает за такие вопросы, — подчеркнул он.

Ранее Следственный комитет России подтвердил, что снятый с должности экс-министр транспорта Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе. Следственные органы ведут расследование случившегося и рассматривают в качестве основной версии гибели самоубийство.