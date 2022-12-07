Назван размер МРОТ в 2023 году Госдума приняла закон об установлении МРОТ в 2023 году в размере 16 242 рублей

Госдума приняла закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 16 242 рубля в 2023 году. По сравнению с 2022 годом показатель вырастет на 6,3%.

Исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году, — говорится в пояснительных материалах.

МРОТ в 2023 году будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%. Отмечается, что его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9%. При этом в соответствии с поправками при расчете МРОТ больше не будет использоваться такой показатель как медианная зарплата.

МРОТ на 2023 и 2024 годы устанавливается ежегодно федеральным законом. Его размер исчисляется исходя из темпа роста, превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, установленной соответственно на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной величине, установленной на предшествующий год.

На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост среднемесячной номинальной зарплаты до 80 028 рублей к 2025 году. Такие данные заложены в проекте бюджета. Согласно документу, в этом году номинальная зарплата должна составить 63 888 рублей, в следующем — 69 452 рубля, в 2024-м средняя зарплата уже должна равняться 74 804 рублям.