«Навязчивая идея»: в ГД ответили на предложение отправлять собак в зону СВО Депутат Бурматов назвал «клиническим проявлением» идею депутата Макарова отправлять собак в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал «клиническим проявлением» идею орловского депутата из КПРФ Виктора Макарова отправлять бездомных собак в зону СВО подрывать танки. В беседе с «Говорит Москва» он выразил уверенность, что к подобным инициативам относятся как к шутовству и сами коммунисты. Бурматов напомнил, что когда-то Орлов предлагал отправлять бродячих собак на корм в КНР.

Товарищ бредит. У него уже было подобное заявление. До этого он предлагал собак на корм в Китай отправлять. Относиться к этому нужно как к клиническим проявлениям, рассматривая это в динамике. Мне кажется, у него навязчивая идея. Естественно, никто её рассматривать не будет. Я думаю, даже его коллеги будут относиться к этому как к шутовству и балагану, — поделился он мнением.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался давать комментарии на эту тему.

Ранее депутат астраханской думы Мария Лиджиева заявила, что с 26 по 27 ноября около 60 собак из «Экоприюта» были изуродованы и убиты. Она обнаружила их с волонтерами на Фунтовском полигоне. По ее словам, животных привозили туда на сожжение. Парламентарий утверждает, что «Экоприют» выиграл тендер на стерилизацию и отлов бездомных животных. Местные жители опубликовали в Сети кадры, на которых изображены тела изуродованных животных с выколотыми глазами и отрезанными носами.

Директор астраханского приюта и фирмы «Экоприют» Валерий Кущенков в беседе с NEWS.ru заявил, что сотрудники организации не мучили животных. По его словам, это невыгодно для самого приюта.

Бывший депутат астраханской гордумы Андрей Невлюдов в разговоре с NEWS.ru отверг обвинения в массовом убийстве собак в регионе. Он назвал клеветой сообщения об убийстве животных и добавил, что в соцсетях его «семье желают смерти». По его словам, информацию об этом запустил «один дурак-депутат», который ловит «на этом хайп». Невлюдов не исключил, что может обратиться в суд в связи с обвинениями.