Нарышкин объяснил, что означает буква С в названии подразделения СВР Нарышкин рассказал об истории подразделения нелегальной разведки СВР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Управление «С», занимающееся нелегальной разведкой в составе Службы внешней разведки России, называется так от слова «специальный» в его прежнем наименовании, рассказал в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, в среде оперсостава подразделение неофициально по-прежнему называют «спецуправлением».

Глава спецслужбы рассказал, что после появления в марте 1954 года Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР были предприняты энергичные шаги по восстановлению возможностей нелегальной разведки. Ее вопросами занялось Специальное управление (Спецуправление), созданное приказом от 17 сентября 1954-го.

Таким образом, «С» расшифровывается просто как первая буква от слова «специальный», — пояснил Нарышкин.

Директор СВР также рассказал, как происходит награждение разведчиков-нелегалов, которые работают в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. По словам Нарышкина, конкретные результаты их работы для сохранения секретности не упоминаются даже в наградных документах, но людям, заслуживающим наград, всегда отдают должное. Награждения обычно оформляются закрытыми указами, без опубликования в СМИ, а вручение наград происходит в узком кругу.

Ранее ветеран Службы внешней разведки России сообщил, что руководитель советского государства Никита Хрущев случайно выдал легендарного агента советской разведки Кима Филби, когда в беседе с зарубежными представителями заявил о некоей операции, готовившейся против Советского Союза. По его словам, политики нередко случайно выдают какую-то тайну, что может привести к провальным операциям разведчиков.