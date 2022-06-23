Ветеран СВР: Никита Хрущев случайно выдал советского разведчика Кима Филби

Фото: dpa-Zentralbild/Global Look Press

Никита Хрущев (справа)

Никита Хрущев много лет назад случайно выдал легендарного агента советской разведки Кима Филби, когда беседовал с зарубежными представителями, пишет Lenta.ru. Об этом спустя долгие годы рассказал ветеран Службы внешней разведки России, когда презентовал книгу о прославленном разведчике-нелегале Алексее Козлове.

Ветеран поделился, что такая ситуация не единичная. Политикам нередко доводится случайно разболтать какую-то тайну, потом такие неосторожные слова могут привести к провальным операциям для разведчиков. Например, во время одной из встреч с иностранцами Никита Хрущев сказал, что знает: против Советского Союза планируется некая операция.

А об этой операции знали только пять или шесть человек, потому что Филби был представителем английской разведки при ЦРУ. И все. И Филби пришлось спасать в нефтяном танкере, по пояс в воде, вытаскивать его из Ливана в Одессу, — поделился ветеран.

Гарольд Адриан Рассел Ким Филби руководил прославленной «Кембриджской пятеркой», в которую входили люди, проводившие активное сотрудничество с Советским Союзом. Они передавали руководству СССР крайне важные сведения как до Второй мировой войны, так и после ее окончания. Например, именно усилиями Фибли удалось передать в СССР данные о ядерной программе Соединенных Штатов, а также о том, что готовится заговор для свержения коммунистического режима на территории Албании.

С 1963 по 1988 год Килби жил в Советском Союзе. После смерти его похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.