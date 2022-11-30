«Нарушила заговор молчания»: Слуцкий о словах фон дер Ляйен про потери ВСУ Слуцкий заявил, что фон дер Ляйен случайно раскрыла данные о потерях ВСУ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил NEWS.ru, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, озвучив данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации, неосмотрительно нарушила «заговор молчания» по этой неприятной для Запада теме. Парламентарий призвал главу ЕК исправить «геополитические ошибки» и перестать поставлять оружие Киеву.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не успев публично сообщить о стотысячных потерях с украинской стороны, спешно удалила ролик из Сети. Хотя все уже ее процитировали. Чего испугались еврочиновники? Информации из «открытых источников»? Скорее в Еврокомиссии запоздало осознали, что ее глава неосмотрительно нарушила «заговор молчания» коллективного Запада по неприятным для него темам, одна из которых цифры потерь украинской стороны, — заявил Слуцкий.

По его словам, названные цифры — 100 тысяч погибших военных и 20 тысяч гражданских — это та ужасная цена за создание «анти-России» и взращивание ради этого Западом на Украине неонацистского режима. Слуцкий добавил, что, по данным с места событий, в реальности погибших значительно больше.

И не о заморозке российских активов надо говорить госпоже фон дер Ляйен, а думать, как свои геополитические ошибки исправлять и заканчивать поставки оружия Зеленскому. Тогда и слова, которые, по сути, иллюстрируют последствия соглашательской политики ЕС на украинском направлении, затирать не придется, — резюмировал Слуцкий.

Ранее фон дер Ляйен опубликовала в Twitter видеообращение, в котором говорилось о том, что свыше 100 тысяч украинских военных и более 20 тысяч гражданских лиц погибли с конца февраля 2022 года.

Позднее из Twitter главы Еврокомиссии это видеообращение было удалено, после чего была опубликована его отредактированная версия без упоминания потерь. Представитель ЕК Дана Спинант подчеркнула, что в прошлой версии выступления фон дер Ляйен содержалась неточность в данных.