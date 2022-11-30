Еврокомиссия оценила потери ВСУ с начала спецоперации Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: потери Украины с начала СВО превысили 100 тысяч военных

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

По оценкам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с начала спецоперации украинские вооруженные силы потеряли 100 тысяч человек. В видеообращении, опубликованном в ее Twitter-аккаунте, председатель ЕК добавила, что также погибли более 20 тысяч гражданских лиц.

Фон дер Ляйен заявила, что ущерб Украины составил около €600 млрд.

У нас есть возможность заставить Россию заплатить. Мы заблокировали €300 млрд резервов ЦБ РФ и заморозили €19 млрд активов российских предпринимателей, — добавила она.

По словам главы ЕК, представители комиссии планируют создать специальный механизм для управления замороженными активами с последующим инвестированием в Киев.

По данным ООН на 28 ноября, около 6,5 тысячи мирных жителей погибли и 10,3 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля. В обновленном отчете организации говорится, что смерть большинства погибших связана с «применением взрывоопасного оружия с широким радиусом действия».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны придется потратить сумму, превышающую $1 трлн. Он подчеркнул, что к этому процессу будут привлечены десятки западных партнеров Киева, которые возьмут шефство над областями и городами украинского государства.