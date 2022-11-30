Зеленский назвал сумму, которая необходима для восстановления Украины Зеленский: на восстановление Украины придется потратить более $1 трлн

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны придется потратить сумму, превышающую $1 трлн. В ходе видеообращения к генассамблее Международного бюро выставок он подчеркнул, что к этому процессу будут привлечены десятки западных партнеров Киева, которые возьмут шефство над областями и городами украинского государства.

Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем работ — более триллиона долларов, — цитирует Зеленского ТАСС.

По словам президента, система шефства позволит странам и компаниям рассредоточить усилия на восстановлении конкретных регионов, их инфраструктуры и предприятий. Зеленский подчеркнул, что интерес к этому уже проявили власти Франции, Великобритании и других западных стран.

Мы уже видим интерес к шефству со стороны Франции и Великобритании, Нидерландов и Германии, Дании и Финляндии, Италии и Турции, Польши и Португалии, Чехии и Словении, Латвии и Эстонии, Швейцарии и Словакии, Австрии и Греции, Канады и США, Японии и Австралии, — добавил он.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что восстановление поврежденной в результате конфликта энергетической системы страны обойдется в сотни миллионов долларов. По его словам, в настоящее время Украина сталкивается с дефицитом оборудования и материалов для ремонта системы, построенной еще в советские времена.