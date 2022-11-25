На Украине посчитали стоимость восстановления энергосистемы страны Министр Кубраков оценил восстановление энергосистемы Украины в сотни миллионов долларов

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Восстановление поврежденной в результате конфликта энергетической системы Украины обойдется в сотни миллионов долларов. Об этом заявил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков, сообщает газета The Financial Times. По данным издания, в настоящее время Украина сталкивается с дефицитом оборудования и материалов для ремонта системы, построеной еще в советские времена.

Издание указывает, что, по оценке министра инфраструктуры, стране понадобится внешняя помощь в размере нескольких сотен миллионов долларов в дополнение к тем средствам, которые уже выделяются из украинского бюджета. Страна сталкивается с нехваткой оборудования для восстановления элементов энергетической системы, которая была создана во времена Советского Союза. Для исправления ситуации предпринимаются попытки купить дефицитные трансформаторы в Литве и Польше, а также запустить собственное производство.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. В минувшую среду, 23 ноября, на всей территории Украины объявялась воздушная тревога, продолжавшаяся два часа. По данным Минэнерго, без электричества в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры в стране осталось большинство потребителей. Аврийные отключения от энергосистемы последовали на Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, обесточено большинство ТЭС и ГЭС.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обратилась к государствам Евросоюза с просьбой о помощи Киеву в восстановлении энергосистемы страны. Их призвали поставлять Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы. Такое заявление сделала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Он отметила, что страны ЕС уже отправили на Украину 52 тысячи единиц энергетического оборудования и 500 генераторов.

Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь призвал жителей украинской столицы, у которых есть возможность, переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение. Он также высказался против эвакуации киевлян, но при этом не исключил «временного переселения определенных категорий людей в пригород»