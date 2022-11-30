ЕК удалила из заявления фон дер Ляйен упоминание о погибших бойцах ВСУ Еврокомиссия удалила из заявления фон дер Ляйен упоминание о 100 тысячах погибших бойцов ВСУ

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Фрагмент видеоролика, в котором глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о 100 тысячах погибших украинских военных, пропал в ее Twitter-аккаунте. Представитель ЕК Дана Спинат уточнила, что была допущена неточность, поскольку указанная цифра потерь охватывает как убитых, так и раненых.

Большое спасибо тем, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии этого видео. Используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России, — объяснила Спинат.

30 ноября фон дер Ляйен оценила потери Украины в 100 тысяч солдат и офицеров. По данным главы Еврокомиссии, «свыше 100 тысяч украинских военных и более 20 тысяч гражданских лиц погибли» с конца февраля этого года.

Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что информация о потерях в Вооруженных силах Украины чувствительная, поэтому ее озвучат в подходящий момент. По его мнению, такую информацию должны озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или лидер государства.