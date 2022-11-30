В офисе Зеленского отреагировали на сведения ЕС о потерях ВСУ В офисе Зеленского не опровергли данные о 100 тысячах погибших солдат ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал информацию о потерях ВСУ чувствительной и отметил, что ее озвучат «в подходящий момент», сообщает Telegram-канал «Суспильне». По его мнению, данные о потерях должны разглашать только главнокомандующий, министр обороны или лидер государства.

Так Никифоров отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая 30 ноября оценила потери Украины в 100 тысяч солдат и офицеров. По данным главы ЕК, «свыше 100 тысяч украинских военных и более 20 тысяч гражданских лиц погибли» с конца февраля этого года.

Ранее стало известно, что публикация фон дер Ляйен о потерях ВСУ пропала из Twitter. Представитель ЕК Дана Спинант объяснила это тем, что сообщение было ошибочным, так как в публикации не говорилось о пострадавших. По ее словам, фон дер Ляйен имела в виду как убитых, так и раненых.

По данным ООН на 28 ноября, около 6,5 тысячи мирных жителей погибли и 10,3 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля. В обновленном отчете организации говорится, что смерть большинства погибших связана с «применением взрывоопасного оружия с широким радиусом действия».