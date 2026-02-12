«Нарастают противоречия»: Рябков раскрыл, как изменились отношения США и ЕС

Отношения США и Европы стали непредсказуемыми, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые передает РИА Новости, они утратили былой доверительный характер, при этом и Вашингтон, и Брюссель настраивают против себя остальные страны.

Запад ведет себя весьма агрессивно. Внутри него нарастают политические противоречия. Отношения Вашингтона с европейскими союзниками утратили былую предсказуемость и доверительный характер. И США, и европейцы сталкиваются с нарастающими социально-экономическими проблемами, — сказал Рябков.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон заявил, что Европа в отношениях с США выступает в роли жены, которая терпит побои мужа. По его словам, европейцы мирятся с таким положением дел ради другого аспекта их взаимоотношений с Вашингтоном.

До этого финский депутат Атте Калева призвал Евросоюз избавиться от стратегической зависимости от США после решения американского президента Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран из-за их позиции по Гренландии. По информации журналистов, другие парламентарии также осудили позицию главы Белого дома.