Наполеон. От величия к падению

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15 августа 1769 года в маленьком городке Аяччо, на острове Корсика, родился Наполеоне Буонапарте, будущий великий полководец и император Франции Наполеон. Сегодня NEWS.ru расскажет о том, как этот человек, чье имя стало символом стремительного возвышения и падения в пропасть, шел от величия к гибели.

Многим современникам Наполеона казалось, что его вознесение к вершине славы противоречиво и парадоксально. Корсика стала частью Франции лишь за год до рождения Буонапарте. Среди корсиканцев был очень силен итальянский сепаратизм. Они долгое время отказывались считать себя французами и стремились к свободе. Поэтому сына мелкопоместного корсиканского дворянина вряд ли ждала блестящая карьера. К выходцам с далекого от Парижа острова относились подозрительно, считали «недостаточно французами» и подозревали в измене.

Наполеон долгое время страдал от такого отношения. Он уже в зрелом возрасте поменял итальянскую фамилию Буонапарте на звучащую по-французски Бонапарт и с трудом избавился от итальянского акцента. Благодаря покровителям отца, который стал одним из сторонников французской власти, заработав на Корсике ярлык предателя родины, юный Буонапарте получил военное образование. Еще при короле Людовике XVI, в 1785 году он занял должность младшего офицера артиллериста в простом армейском полку.

И тут честолюбивый юноша столкнулся с тем, что его продвижение по службе оказалось слишком медленным. В отчаянии Наполеоне даже собирался уволиться из французской армии и поступить на службу русской императрице Екатерине II, где постоянно шли войны и чины раздавались куда более щедрой рукой, но не сумел договориться об условиях.

И тут внезапно в 1789 году Генеральные штаты, созванные королём Людовиком XIV, решили защитить права простого народа, провозгласив себя Национальным собранием. Это стало началом Французской революции.

Наполеон — республиканец

Наполеон с самого начала революции заявил о своих республиканских симпатиях и даже написал памфлет «Ужин в Бокере», в котором яростно защищал революционные перемены, произошедшие во Франции. Это принесло ему известность, ведь среди офицерства было очень много сторонников короля и мало революционеров. При покровительстве всесильного революционного диктатора Робеспьера, Наполеона отправили в Тулон, охваченный восстанием роялистов. Умело пользуясь порученной ему артиллерией, Наполеон взял Тулон и получил первый генеральский чин. Бонапарту в этот момент было всего 24 года.

Фото: Портрет Феликса-Эмманюэля-Анри Филиппото Наполеон в 1792 году

В 1795 году Наполеон подавляет роялистский мятеж в Париже. И вот он уже дивизионный генерал, а в следующем году — командующий армией в Италии. В тот момент это была худшая французская армия, почти лишенная снабжения и пополнения, нищая и голодная. Но Бонапарт смело шел в наступление, захватил Сардинское королевство, герцогства Парму и Модену, Милан, и, наконец, Рим. Всюду в Италии установились «братские республики», зависимые от Франции. Суммы контрибуции, взятой Бонапартом, достигли фантастических цифр. Армия Наполеона везла в обозе несметные сокровища, собранные во дворцах Италии, а каждый солдат чувствовал себя не только героем, но и обеспеченным человеком.

Тут республиканскому правительству, погрязшему в коррупции, становится ясно, что молодой, популярный и решительный генерал Бонапарт становится опасен. Его отправили в Египет с безнадёжным поручением — захватить эту страну для Франции и продолжать наступление на Восток, чтобы нанести смертельный удар по Британским владениям в Индии. Но даже тут Наполеон справился с порученной задачей — он с горсткой солдат действительно завоевал Египет и возвратился в Париж, узнав, что республика находится на пороге катастрофы. Правительство не пользовалось никакой популярностью, а казна, ещё недавно наполненная золотом из Италии, была растащена высокопоставленными казнокрадами.

Наполеон — правитель Франции

9 ноября 1799 года Наполеон с помощью безгранично преданной ему армии совершает военный переворот и становится первым консулом, монархом, если не по титулу, то по полномочиям. Вскоре он объявит, что власть консула становится пожизненной, с правом назначить себе преемника. Но кроме укрепления личной власти Наполеон проводит реформы. Все они оказались крайне успешны. Финансы Франции стабилизировались, валюта укрепилась, начался мощный рост промышленности, восстановилась торговля, вступил в действие знаменитый свод законов — Кодекс Наполеона. В 1801 году был пописан мир с Австрией — границы Франции раздвинулись до Рейна, была присоединена Бельгия. Голландия, Швейцария и Северная Италия стали зависимыми от Франции государствами. Венчало успехи Бонапарта провозглашение его императором французов в 1804 году.

Фото: Поль Деларош Портрет Наполеона I

Новая война с Австрийской империей в 1805 году закончилась её полным разгромом. В сражении под Аустерлицем Наполеон победил объединённые русскую и австрийскую армии. После этого он полностью перекраивает карту Европы, создавая в Германии и Италии вассальные государства.

Теперь Наполеон — гегемон всей Европы. В 1806 году разгромлена Пруссия. В 1807 году, с огромным трудом, потерпев несколько поражений, но всё-таки выиграв генеральное сражение под Фридландом, Наполеон подписывает мир с Россией. Непобеждённой остаётся лишь Англия, защищённая от вторжения мощным флотом. Для того чтобы сокрушить последнего соперника, Наполеон подписал декрет о Континентальной блокаде, полном запрете на торговлю с Британией для всех стран Европы.

Однако Россия не подчинилась воле французского императора и продолжала принимать английские корабли. Тогда в 1812 году Наполеон замыслил грандиозный поход, который должен был закончится разгромом русской армии и полным подчинением России. И тут доселе непобедимый полководец оказался не просто разгромлен. Его великая армия была полностью уничтожена. В конце 1812 года Наполеон бежал из России, бросив остатки своего войска на реке Березине. Лишь 25 тысяч из полумиллиона солдат Франции вернулись домой из русского похода.

В 1813 году, собрав новую армию, Наполеон пытался сражаться уже со всей Европой, объединившейся против французской тирании. В «Битве народов» под Лейпцигом французская армия потерпела тяжелое поражение, а война перенеслась на территорию Франции. 31 марта русские войска под предводительством императора Александра I торжественно вступили в Париж. Наполеон отрекся от престола, но в знак уважения к его заслугам союзники оставили Бонапарту небольшой остров Эльба у берегов Италии, где он стал наследственным правителем.

Сто дней Наполеона

Но Наполеон не способен был жить без власти и битв. В феврале 1815 года он бежал с Эльбы и высадился на юге Франции. Войска, посланные чтобы арестовать мятежного императора, перешли на сторону Бонапарта. 20 марта он входит в Париж. Этот беспримерный в истории поступок получил название «полёт орла». Наполеон рассчитывал на разногласия в стане союзников. Но его возвращение оказалось плохо подготовленной авантюрой, никаких тайных договоренностей с другими державами не существовало, так что Бонапарт оказался в окружении врагов.

Фото: hwo/imageBROKER.com/Global Look Press

Выдающийся полководец показал себя никудышным политиком. Союзные державы сочли возвращение свергнутого императора узурпацией власти. В марте 1815 года Венский конгресс по послевоенному переустройству мира объявил Наполеона врагом Европы. Войска союзников начали готовиться к новой кампании. Стало ясно, что новой большой войны никак не избежать.

Чем же могла ответить на это Франция? Силы ее оказались весьма невелики. Возможность немедленно выступить в поход имелась не более чем у 155 тысяч солдат. Тогда на службу были призваны 250 тысяч ветеранов прошлых войн, но большая часть из них устала воевать и не желала вновь брать в руки ружья. Так что на призыв откликнулись всего 60 тысяч. Да и среди них оказалось немало дезертиров. Новые части испытывали нужду во всем, от мундиров до ружей и амуниции. Против узурпатора вновь начала подниматься роялистская Вандея, куда для подавления восстания пришлось отправить целый армейский корпус.

Несмотря на чрезвычайную спешку, к июню в строю стояло лишь 277 тысяч человек. Из них готовы были сражаться только 198 тысяч, а остальные проходили спешное обучение в казармах и лагерях, дожидаясь интендантских поставок. Из имеющихся войск немалую часть пришлось выделить для прикрытия границ от Рейна до Испании. Тогда у находившегося в отчаянной ситуации Наполеона родился план.

Бить противника по частям — вот в чем заключалось единственное спасение для сравнительно немногочисленной французской армии. То, что неплохо получалось у Наполеона во время кампании 1814 года, могло удаться и в 1815-м. И надо сказать, что союзники давали определенную надежду на успех. Британцы собирали войско в Нидерландах, пруссаки — на нижнем Рейне, русские двигались к среднему Рейну, а австрийцы копили силы на верхнем Рейне. Планировалось довести численность армий до 800 тысяч солдат, после чего начать операцию по усмирению мятежного императора.

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Битва при Ватерлоо

Наполеон опередил всех и выступил в Бельгию, чтобы атаковать сначала пруссаков, а затем англичан и вывести их из войны. С ним шли 120 тысяч лучших солдат из тех, кем располагала Франция. И британцы, и пруссаки имели армии, сопоставимые с французской, так что победить их по отдельности казалось вполне реальной задачей. А там, рассчитывал Наполеон, союзники неизбежно поссорятся, начнутся склоки, обвинения друг друга в медлительности и трусости, жалобы на пролитую кровь... И тогда, быть может, получится выторговать выгодные условия мира.

Наполеон хорошо знал противостоящих ему союзных командующих. Он был уверен, что Блюхер поспешит на помощь Веллингтону, в то время как английский командующий будет дожидаться сосредоточения всех своих войск. Так что первой целью французов стали пруссаки, разбитые Бонапартом 16 июня у Линьи. Наполеон был уверен, что Блюхер разгромлен и его армия надолго выведена из войны. Так что он отправил маршала Груши преследовать пруссаков, а сам пошёл прямо к позициям Веллигтона. Однако Блюхер смог навести порядок в своих отступающих войсках и быстрым маршем последовал прямо к Ватерлоо.

72 тысячи французских солдат 18 июня 1815 года подошли к бельгийской деревушке Ватерлоо, где их ждали равные числом войска британцев. В это время Блюхер следовал на соединение с англичанами, а Груши, несмотря на разосланные во все стороны кавалерийские патрули, блуждал по бельгийским равнинам, потеряв след пруссаков. В состоявшемся генеральном сражении английская армия выстояла, несмотря на отчаянную храбрость французов. Груши не поймал Блюхера, и прусская армия успела к Ватерлоо, дав Веллингтону подавляющее численное превосходство. Наполеон был разбит и 22 июня отрекся от престола. Он пытался бежать в Америку, но был пойман британцами и сдался, рассчитывая на их милосердие.

Фото: Поль Деларош После отречения во дворце Фонтенбло

Узник Европы

Однако взойдя на борт линейного корабля «Беллерофон», Наполеон оказался пленником. Его заставили вернуться в Париж и ожидать решения своей участи. Низвергнутый император протестовал:

Я торжественно протестую пред лицом неба и людьми против насилия, которому я подвергся, против нарушения моих самых священных прав, когда при помощи силы располагают моей особой и моей судьбой. Я свободным человеком вступал на борт «Беллерофона», я не пленник, а гость Англии. <...> Если правительство, поручая капитану «Беллерофона» меня, а также мою свиту, имело в виду устроить лишь сети, ловушку, то оно обесчестило себя и запятнало свой национальный флаг...

Я взываю к истории. Она скажет за меня, что противник, воевавший 20 лет с английским народом, теперь обездоленный, является к нему добровольно, отдается под защиту его законов; какое же иное, более веское мог он привести доказательство своего уважения и доверия? И как же ответила Англия на подобное великодушие? Она лицемерно протянула ему свою гостеприимную руку, и, когда он преисполнился верой и доверием к ней, она его умертвила.

Но не стоило ждать милосердия от Англии. Император Александр I хотел дать Наполеону убежище в России. Однако Бонапарту было невыносимо было в стране человека, который победил его и теперь пользуется славой, которая раньше принадлежала только ему одному. Поэтому он предпочёл плен и ссылку в заброшенном британском владении — на острове Святой Елены, от которого до ближайшего берега было почти две тысячи километров пути по морю.

Фото: wikipedia.org Поместье Лонгвуд-Хаус на острове Святой Елены, где жил сосланный Наполеон

Остров этот совсем мал, чуть более 120 квадратных километров. Там тропический, не слишком здоровый климат, долгий период дождей, с моря дуют холодные ветры, что в сочетании с сыростью и жарой способно убийственно воздействовать на восприимчивый организм. Английское правительство, принимая решение о ссылке, надеялось, что Наполеон недолго протянет в столь негостеприимном месте, избавив Британию от угрозы своего возвращения к власти.

Английские дипломаты, когда Наполеон попался им в плен, более всего желали, чтобы кто-нибудь оказал им услугу — повесил или расстрелял его, а когда никого не нашлось для этого, решили посадить его под замок, как карманного воришку, — отмечал тогда Лорд Росбери.

На острове Святой Елены

Британский генерал-губернатор Хадсон Лоу, которому было поручено тщательное наблюдение за Наполеоном, входил в число его врагов и всячески мешал свергнутому императору. Он досаждал Бонапарту постоянными проверками и придирками, а в качестве резиденции отвел ему Лонгвуд-Хауз — бывшую ферму, где на сырой земле лежал толстый слой навоза. На просьбы перевести пленника в более удобный дом, где чуть мягче климат и есть тень, защищающая от палящего тропического солнца, Лоу отвечал, что бывший император будет обитать там, где за ним удобно вести слежку.

Несмотря на ограничения, Наполеон много читал, работал над мемуарами и ежедневно совершал продолжительные прогулки. Он подружился с 14-летней Бетси, дочерью чиновника Ост-Индской компании, и часто играл с ней, забыв про все невзгоды. По вечерам Наполеон ужинал со своим миниатюрным «двором», играл в карты, шахматы или рассказывал о событиях прошлых лет.

Скоро я буду забыт. Если бы пушечное ядро убило меня в Кремле, я был бы так же велик, как Цезарь и Александр... А теперь я почти ничто..., — с грустью замечал он.

Но о Наполеоне помнили. Его сторонники во Франции по-прежнему были многочисленны. Поэтому британское правительство держало у берегов острова Святой Елены целую военную эскадру — на случай, если заговорщики решат освободить Наполеона силой.

Уже в 1817 году Бонапарт стал чувствовать себя хуже. Его мучали боли, опухали ноги, отчего он порой не мог ходить. Врач, отправленный к пленнику губернатором острова, не столько лечил больного, сколько вел наблюдение за его состоянием, тут же всё сообщая властям. В 1819 году Наполеону стало совсем плохо. Он мог есть лишь жидкую пищу и почти не вставал с постели. Из Европы приехал квалифицированный врач, но он уже ничего не мог сделать — у Бонапарта был диагностирован рак желудка, который медленно убивал его.

Наполеон сказал тогда, адресуя последний горький упрёк англичанам:

Я прибыл, чтобы приютиться у очага английского народа; я искал законного гостеприимства. Вы мне надели кандалы... Это ваше министерство выискало эти ужасные скалы, где каждый месяц сокращает жизнь европейца на три года, чтобы убить меня медленной смертью... Не было такой гнусности и подлости, которые бы вы не сделали со мной, доставляя себе этим удовольствие. Вы мне не позволяли вести даже самую обыкновенную семейную переписку, которая никому не возбраняется. Вы не допустили до меня ни одного извещения, ни одной бумаги из Европы; моя жена, мой сын даже не существуют для меня больше... Заточение меня в четырех стенах, в нездоровом климате, меня, который объехал верхом всю Европу... Умирая на этой проклятой скале, отторгнутый от всех и лишенный всего, я завещаю честь и бесчестие моей смерти царствующему дому Англии...

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press Гробница Наполеона в соборе Дома инвалидов

5 мая 1821 года узник Европы скончался.