Глава Генштаба ВС России проинспектировал войска на Украине Глава Генштаба Герасимов проверил войска, задействованные в спецоперации на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел проверку группировок войск, которые задействованы в специальной военной операции на Украине. Он заслушал доклады о выполнении задач и по вопросам боевого обеспечения войск, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях, — говорится в сообщении.

Особое внимание генерал уделил использованию автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск, добавили в Минобороны.

За время проведения спецоперации в украинских СМИ неоднократно появлялась недостоверная информация о тяжёлом ранении и даже гибели Герасимова.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что конечной целью спецоперации является освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Он добавил, что доверяет профессионализму военных, проводящих операцию. По его словам, они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели.