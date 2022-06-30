Путин назвал конечную цель спецоперации на Украине Путин: освобождение Донбасса является конечной целью спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что цели спецоперации на Украине не поменялись. Они заключаются в защите Донбасса и создании условий, которые будут гарантировать безопасность России, отметил он на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита,сообщает РИА Новости.

Конечная цель — это освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России, — сказал Путин.

Он добавил, что в ходе спецоперации возможно использование разной тактики.

Тактика предложена Минобороны: куда войска передвигать, какие объекты поражать, — уточнил глава государства.

По его словам, он доверяет военным, проводящим спецоперацию.

Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели, — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил: Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее освободить Донбасс. Заинтересованы в этом и жители региона, отметил он. Он уточнил, что такова цель спецоперации. Она «идет по плану», Россия обязательно достигнет поставленных задач, добавил Полищук.