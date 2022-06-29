В МИД заявили о заинтересованности в скорейшем освобождении Донбасса Дипломат Полищук: Россия заинтересована в скорейшем освобождении Донбасса

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее освободить Донбасс. Заинтересованы в этом и жители региона, отметил он в беседе с РИА Новости.

Как и жители Донбасса, мы заинтересованы в том, чтобы освобождение региона произошло как можно скорее, — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что такова цель спецоперации. Она «идет по плану», Россия обязательно достигнет поставленных задач, добавил Полищук.

Ранее стало известно, что американский обозреватель Майкл Брендан Дауэрти заявил: победа России на Украине станет вторым крупным поражением для США за два года. В статье для журнала National Review он напомнил, что предыдущим «унижением» для Белого дома был вывод войск из Афганистана.