«Нацелены на ядерную катастрофу»: Захарова об атаках ВСУ на АЭС Захарова: атаки ВСУ на АЭС свидетельствуют о нацеленности на ядерную катастрофу

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Нападение украинской армии на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) демонстрирует нацеленность Киева на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, заявила представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС. Она напомнила, что 18 июля в результате атаки беспилотника ВСУ снаряды упали буквально в нескольких десятках метров от критической инфраструктуры объекта и чудом не возникла техногенная авария. 20 июля удары продолжились, добавила она.

20 июля удары ВСУ по Запорожской АЭС с использованием беспилотников повторились, это подтверждает нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы, — подчеркнула Захарова.

Также в МИД РФ заявили, что Москва обратилась к МАГАТЭ по поводу атак на Запорожскую АЭС и ждет реакции международного сообщества.

18 июля произошла первая атака ВСУ на атомный объект. В результате пострадали 11 человек. Нападение осуществляли два беспилотных летательных аппарата типа «камикадзе». Еще один дрон был сбит на подлете к АЭС.

20 июля украинские ударные беспилотники вновь попытались атаковать Запорожскую АЭС. Около станции появился черный дым. Уточняется, что удар был нанесен тремя дронами-камикадзе ВСУ. Согласно информации ВГА, реакторная часть объекта не пострадала, она продолжает работу.