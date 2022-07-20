В Минобороны раскрыли детали удара ВСУ по Запорожской АЭС Мизинцев: атака украинских дронов на Запорожскую АЭС не привела к техногенной катастрофе

Фото: Пресс-служба ВГА Энергодара

Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ

Атака украинских БПЛА на Запорожскую АЭС 18 июля не привела к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы, заявил представитель Минобороны Михаил Мизинцев. По его словам, атаку осуществляли два беспилотных летательных аппарата ВСУ типа «камикадзе». Еще один беспилотник был сбит на подлете к АЭС.

18 июля украинскими националистическими формированиями с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа «камикадзе» был нанесен удар по объектам на территории Запорожской атомной электростанции. Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы, — сказал представитель Минобороны.

Представитель пресс-службы военно-гражданской администрации Энергодара ранее сообщил, что 11 сотрудников Запорожской АЭС получили ранения при атаке украинских беспилотников 18 июля, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщалось об атаке на Запорожскую АЭС 20 июля. Член военной администрации региона Владимир Рогов заявил, что удар по АЭС был нанесен тремя дронами-камикадзе ВСУ. Согласно его информации, реакторная часть электростанции не пострадала, она продолжает работу.