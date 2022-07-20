Украинские беспилотники попытались атаковать Запорожскую АЭС

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Украинские ударные беспилотники пытались атаковать Запорожскую АЭС, сообщили РИА Новости в администрации региона. Отмечается, что около АЭС появился черный дым. В местной администрации заявили, что атаки на станцию продолжаются.

Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС, — сообщили в администрации региона.

12 июля сообщалось, что два украинских беспилотника нанесли удар по зданию, расположенному рядом с Запорожской АЭС. В результате у него были повреждены кровля и остекление. Люди при этом не пострадали. Позднее силы ПВО России сбили еще один украинский дрон в городе Энергодаре.