ВГА Запорожья: Киев проводил запрещенные эксперименты на АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская атомная электростанция

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил украинские власти в проведении запрещенных экспериментов на АЭС в регионе, передает РИА Новости. Он также потребовал от специалистов МАГАТЭ зафиксировать эти действия.

Режимом Порошенко-Зеленского на АЭС были санкционированы запрещенные эксперименты. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы её реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов, — утверждает Рогов.

Он подчеркнул, что в соответствии с регламентом все эти действия должны быть зафиксированы специалистами МАГАТЭ. Однако когда стало известно о намерении представителей организации посетить АЭС, президент Украины Владимир Зеленский приказал начать обстрел Энергодара, заявил Рогов.

По мнению представителя ВГА, украинский лидер таким образом хотел сорвать визит делегации МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки, запугать зарубежных специалистов и скрыть запрещенные действия с радиоактивными материалами.

Накануне сообщалось, что два украинских беспилотника нанесли удар по зданию, расположенному рядом с Запорожской АЭС. В результате у него были повреждены кровля и остекление. Люди при этом не пострадали. Позднее силы ПВО России сбили еще один украинский дрон в городе Энергодаре.

В начале июне в МАГАТЭ заявили о намерении отправить делегацию на Запорожскую АЭС. В областной ВГА рассказали, что приглашали специалистов лично посетить станцию, но их приезду якобы препятствует Киев.