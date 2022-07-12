Украинские беспилотники сбросили мины на здание вблизи Запорожской АЭС РИА Новости: украинские беспилотники ударили по зданию рядом с Запорожской АЭС

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Запорожская АЭС

Два украинских беспилотника нанесли удар по зданию, расположенному рядом с Запорожской АЭС, заявил представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города Энергодар. По его словам, две мины повредили здание, люди не пострадали, сообщает РИА Новости.

Сегодня в 00:26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет, — сказал собеседник агентства.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее обещал террористам и диверсантам с Украины «незавидную участь».

Накануне Рогов заявил, что украинская армия предприняла попытку наступления в регионе. Её бойцы получили жёсткий отпор и бежали, отметил он. Рогов добавил, что Запорожье хотя и остаётся под контролем Киева, во взятии областного центра нет сомнений.