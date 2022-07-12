Российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе в Энергодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские силовики попытались применить дрон-камикадзе в Энергодаре в Запорожской области, его уничтожили силы противовоздушной обороны ВС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы военно-гражданской администрации города. Ранее сегодня ВСУ уже использовали беспилотник для удара по жилому району этого города.

Только что ВСУ попытались применить еще один дрон в Энергодаре. Он уничтожен ПВО Вооруженных сил РФ, — говорится в сообщении.

Ранее телеканал CNN сообщил, что украинские военные в некоторых случаях не хотят использовать «незнакомое» западное оружие, прибегая к его коммерческим аналогам. Например, войска Украины получили сотни американских дронов-камикадзе Switchblade, однако ряд подразделений предпочитают использовать коммерческие дроны. Это объясняют тем, что обучение солдат работе с новыми системами требует времени, а коммерческие дроны более удобны в использовании.