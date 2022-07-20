Стали известны последствия удара ВСУ по Запорожской АЭС Власти Энергодара: при ударе ВСУ по Запорожской АЭС пострадали 11 сотрудников станции

Фото: РИА Новости

Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре

11 сотрудников Запорожской АЭС получили ранения при атаке украинских беспилотников 18 июля, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации Энергодара. Еще одно нападение на АЭС произошло 20 июля.

При атаке на Запорожскую АЭС в понедельник были ранены 11 сотрудников, четверо из них сейчас в тяжелом состоянии. По ситуации на сегодня пока данных о пострадавших нет, — говорится в сообщении администрации.

Член военной администрации региона Владимир Рогов заявил, что удар по АЭС 20 июля был нанесен тремя дронами-камикадзе ВСУ. Согласно его информации, реакторная часть электростанции не пострадала, она продолжает работу.

По словам Рогова, беспилотные летательные аппараты были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.