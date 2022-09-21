«Мы не можем бросить людей»: Путин о референдумах в Донбассе Путин: Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин во время своего обращения к жителям страны заявил, что Москва не имеет морального права отдать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область «на растерзание палача», поэтому поддержит решение, которое примут люди на названных территориях. Глава страны подчеркнул, что российская сторона сделает всё, чтобы обеспечить безопасное проведение плебисцитов, передает Звезда.

Мы не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача, не можем не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее, — сказал Путин.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой. Известно, что референдумы о вхождении названных регионов в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук пригрозила украинцам, проживающим на подконтрольных России территориях, уголовной ответственностью за участие в референдумах о вхождении регионов в состав РФ. Рядовые граждане могут лишиться свободы на пять лет, организаторы — на десять лет.