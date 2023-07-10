Мурашко заявил, что вакцины от менингококка в Екатеринбурге достаточно

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Михаил Мурашко

В Екатеринбурге достаточно вакцины от менингококковой инфекции, сообщил ТАСС глава Минздрава России Михаил Мурашко. В городе было зафиксировано 15 случаев заражения, два человека умерли.

Всего достаточно. Только что был в поликлинике, — сказал Мурашко.

9 июля управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что число случаев заражения менингококковой инфекцией в Екатеринбурге за сутки выросло почти вдвое и достигло 15. Были обследованы более 1200 человек, очагом распространения стал один из распределительных центров компании Ozon. За всеми заболевшими и контактировавшими с ними продолжается медицинское наблюдение.

Двое инфицированных менингококком, которые умерли в Екатеринбурге, являлись работниками склада Ozon, сообщали ранее в региональном Минздраве. СМИ писали, что скончались 21-летний мужчина и 46-летняя женщина, смерть одного из пациентов наступила на следующий день после госпитализации, второй, предположительно, умер в день, когда был доставлен в больницу.

Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что не представляет условий, при которых было бы возможно дистанционное заражения человека менингококковой инфекцией. По словам бывшего главного санитарного врача, для покупателей нет риска заразиться через посылки, даже если они были отправлены зараженным человеком.