Умерли двое сотрудников Ozon с менингококком В Екатеринбурге умерли два сотрудника склада Ozon с менингококковой инфекцией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге умерли двое сотрудников Ozon, заразившихся менингококковой инфекцией, сообщили ТАСС в Минздраве Свердловской области. Прежде сообщалось о смерти одного мужчины. Ранее заражение выявили у семи работников распределительного центра компании, сообщали в региональном Роспотребнадзоре.

Да, только факт смерти. Причина выясняется, — сообщили в Минздраве области.

Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти, добавили в ведомстве.

По информации Telegram-канала Baza, умерли 21-летний парень и 46-летняя женщина, работавшие на складе Ozon в Екатеринбурге. По данным канала, у них было «молниеносное» течение инфекции, они скончались менее чем за сутки. Как пишет Baza, первый пациент поступил в больницу 25 июня, на следующий день он умер, второго госпитализировали 1 июня, и в тот же день констатировали смерть.

О первом скончавшемся сотруднике Ozon с менингококковой инфекцией также стало известно 6 июля. Ранее в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщали, что среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге было семь случаев заражения, специалисты провели вакцинацию, прививки сделали более 60 человек.

Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко признался, что не может представить условий, чтобы человека можно было заразить менингококком дистанционно. По словам бывшего главного санитарного врача, риска заражения менингококком при получении посылки также нет, даже в том случае, если она была отправлена работником — переносчиком инфекции.