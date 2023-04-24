Суд вынес приговор «лимонадному отравителю» Суд приговорил «лимонадного отравителя» Сабанова к 15 годам колонии строгого режима

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Мурат Сабанов, подозреваемый в отравлении газировкой более 20 человек в центре Москвы

Басманный райсуд Москвы приговорил к 15 годам колонии Мурата Сабанова, который, согласно материалам уголовного дела, отравил и обокрал 30 человек в центре столицы. Кроме того, инстанция удовлетворила гражданские иски потерпевших, передает РИА Новости.

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова. Басманный районный суд приговорил Сабанова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

В мае 2021 года Басманный суд Москвы уже приговаривал Сабанова к 16 годам колонии, но в декабре Мосгорсуд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение.

С мая по июнь 2019 года Сабанов в районе Чистых прудов знакомился с людьми, распивающими алкогольные напитки, и предлагал им попробовать лимонад. В него он заранее подсыпал лекарственные вещества, которые приводили жертв в бессознательное состояние. После Сабанов забирал их вещи и скрывался. Всего мужчина похитил имущества на сумму более миллиона рублей. Пятерым из пострадавших причинен тяжкий вред здоровью.

В середине апреля Московский горсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима российского журналиста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Суд также назначил Кара-Мурзе штраф в размере 400 тысяч рублей и в течение семи лет после освобождения запретил заниматься журналистской деятельностью.