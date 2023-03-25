МО России заявило о поражении критически важных украинских объектов Вертолеты России нанесли ракетный удар по критически важным объектам Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-35М

Российские вертолеты Ми-35 и Ми-24 нанесли ракетный удар по критически важным объектам Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, цели удалось обнаружить благодаря беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Орлан-30» на Краснолиманском направлении.

После получения данных разведки экипажи вертолетов Ми-35 и Ми-24 в ходе боевого вылета применили управляемые авиационные ракеты, — заявил Савчук.

Он добавил, что в результате проведения операции все цели были поражены.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Центр» в зоне СВО Денис Аверин заявил, что расчеты артиллерийских установок «Мста-С» ударили по украинской пехоте и военной технике на Краснолиманском направлении. Цели выявил беспилотник «Орлан-10». Противник понес потери.

24 марта Минобороны сообщило, что на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 645 украинских военнослужащих. Кроме того, противник лишился нескольких гаубиц, бронемашин и другой военной техники.