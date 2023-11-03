Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Темирканова

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Юрий Темирканов

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Юрия Темирканова, сообщается на сайте правительства России. По его словам, музыкант обладал по-настоящему уникальным даром, тонко чувствовал и виртуозно передавал глубину сочинений великих композиторов.

Ушел из жизни Юрий Хатуевич Темирканов — выдающийся дирижер, человек большого таланта, бесконечно преданный и влюбленный в музыку. Юрий Хатуевич обладал по-настоящему уникальным даром, особой энергетикой, тонко чувствовал и виртуозно передавал глубину сочинений великих композиторов, — говорится в сообщении.

Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, дирижер и народный артист СССР Юрий Темирканов скончался 2 ноября в возрасте 84 лет. Об этом сообщили представители филармонии.

Соболезнования уже выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что артист был подвижником отечественной и мировой культуры, посвятивший себя служению искусству, высоким духовным идеалам. По словам главы государства, Темирканов был открыт для благородных начинаний.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что смерть дирижера стала потерей для всего музыкального национального искусства. По ее словам, Темирканов был брендом и историей последних десятилетий российской классической музыки.