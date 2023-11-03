Путин выразил соболезнования близким дирижера Темирканова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося дирижера Юрия Темирканова, сообщается на сайте Кремля. Он отметил, что артист был великим музыкантом, а также подвижником отечественной и мировой культуры. Глава государства добавил, что Темирканов посвятил себя служению искусству, высоким духовным идеалам и был открыт для благородных начинаний.

Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Юрия Хатуевича Темирканова, — сказал Путин.

Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, дирижер и народный артист СССР Юрий Темирканов ушел из жизни 2 ноября в возрасте 84 лет. Эту новость сообщили представители филармонии.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что смерть дирижера Юрия Темирканова стала потерей для всего музыкального национального искусства. По ее словам, Темирканов был брендом и историей последних десятилетий российской классической музыки.

Она напомнила, что Темирканов был награжден множеством наград, среди которых и орден «За заслуги перед Отечеством». Дирижер снискал любовь и уважение не только жителей Санкт-Петербурга, но и музыкантов всего мира. Он был почетным членом филармонического общества, доктором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.