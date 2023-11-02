Смерть дирижера Юрий Темирканов стала потерей для всего музыкального национального искусства, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, Темирканов был брендом и историей последних десятилетий российской классической музыки.
Темирканов — это не человек, а бренд. Юрий Хатуевич — это история последних десятилетий нашей классической музыки. Многие любили и знали его замечательные фестивали, концерты, они вызывали неподдельный интерес всех любителей музыки. Трудно представить себе Петербург, нашу симфоническую музыку без Юрия Хатуевича. Его смерть — это очень большая утрата и потеря для нас, — сказала Драпеко.
Она напомнила, что Темирканов был награжден множеством наград, среди которых и орден «За заслуги перед Отечеством». Дирижер снискал любовь и уважение не только жителей Санкт-Петербурга, но и музыкантов всего мира. Он был почетным членом филармонического общества, доктором Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.
Мы с ним встречались в этом университете, я тоже там работала, и очень благодарна ему за опыт, которым он делился, за все лекции, — говорит Драпеко.
Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, дирижер и народный артист СССР Юрий Темирканов ушел из жизни 2 ноября в возрасте 84 лет. Трагическую новостьсообщили представители филармонии.