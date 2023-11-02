«Большая утрата»: в Госдуме отреагировали на смерть дирижера Темирканова Депутат Драпеко выразила благодарность умершему дирижеру Темирканову

Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»«

Юрий Темирканов

Смерть дирижера Юрий Темирканов стала потерей для всего музыкального национального искусства, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, Темирканов был брендом и историей последних десятилетий российской классической музыки.

Темирканов — это не человек, а бренд. Юрий Хатуевич — это история последних десятилетий нашей классической музыки. Многие любили и знали его замечательные фестивали, концерты, они вызывали неподдельный интерес всех любителей музыки. Трудно представить себе Петербург, нашу симфоническую музыку без Юрия Хатуевича. Его смерть — это очень большая утрата и потеря для нас, — сказала Драпеко.

Она напомнила, что Темирканов был награжден множеством наград, среди которых и орден «За заслуги перед Отечеством». Дирижер снискал любовь и уважение не только жителей Санкт-Петербурга, но и музыкантов всего мира. Он был почетным членом филармонического общества, доктором Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

Мы с ним встречались в этом университете, я тоже там работала, и очень благодарна ему за опыт, которым он делился, за все лекции, — говорит Драпеко.

Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, дирижер и народный артист СССР Юрий Темирканов ушел из жизни 2 ноября в возрасте 84 лет. Трагическую новостьсообщили представители филармонии.