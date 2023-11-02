Умер худрук филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра филармонии Юрий Темирканов

Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, дирижер и народный артист СССР Юрий Темирканов ушел из жизни, сообщили представители филармонии в Telegram-канале. Деятелю культуры было 84 года.

С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов, — сказали в филармонии.

Юрий Темирканов дважды получал Государственную премию СССР, а также две государственные премии России за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. Дирижер был номинирован на премию Grammy за записи музыки Сергея Прокофьева к фильму «Александр Невский» (1996) и симфонии № 7 Д. Шостаковича (1998). Он служил руководителем филармонии с 1988 года.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России виолончелиста Александра Готгельфа. Музыкант и педагог ушел из жизни в 74 года. Коллектив Российского национального оркестра выразил мнение, что Готгельф был артистом с большой буквы с невероятной харизмой и редким жизнелюбием. Музыканта также отличали мудрость и неподражаемое чувство юмора, указали в коллективе. Уход такого человека в оркестре назвали поистине невосполнимой утратой.