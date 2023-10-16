Ушел из жизни заслуженный артист России Александр Готгельф

Фото: t.me/rno_orchestra

Александр Готгельф

Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф умер, сообщается в Telegram-канале Российского национального оркестра. Музыкант и педагог ушел из жизни в 74 года. О причинах смерти не сообщается.

Коллектив Российского национального оркестра с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной кончине замечательного музыканта и педагога, заслуженного артиста РФ Александра Львовича Готгельфа. <...> Глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Львовича. Память о нем навсегда в наших сердцах, — написали коллеги артиста.

Они добавили, что Готгельф был артистом с большой буквы с невероятной харизмой и редким жизнелюбием. Музыканта также отличали мудрость и неподражаемое чувство юмора, указали в коллективе. Уход такого человека в оркестре назвали поистине невосполнимой утратой.

Готгельф родился в 1948 году в Москве. Он окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Был лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов. С 1990 года Готгельф работал в Российском национальном оркестре, участвовал в сольных и камерных концертах.

Ранее народный артист России, композитор Геннадий Гладков, который написал музыку к фильмам и мультфильмам «Малыш и Карлсон», «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Голубой щенок», умер в возрасте 88 лет. Менеджер музыканта Малик Аминов допустил, что причиной смерти артиста мог стать преклонный возраст.