Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 16:51

Мирошник раскрыл цель терактов со стороны Киева

Мирошник: Украина терактами пытается заставить Россию отказаться от переговоров

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Киев, совершая теракты, пытается вынудить Москву отказаться от переговоров, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live». Он отметил, что Украина не сможет добиться такой реакции от России.

Можно трактовать как терроризм, потому что это не просто война военных с военными. Есть расчет на политический эффект на фоне ведущихся переговоров, на фоне инициатив Соединенных Штатов, которые выстраивают диалог между Москвой и Вашингтоном. Европе, Киеву очень не нравится это, поэтому они стараются предпринять любые доступные действия. <…> Ждут, чтобы Россия отреагировала политически, сказала: «Да не будем мы вести переговоры, потому что они себя так ведут». Я думаю, они этого точно не дождутся», — сказал дипломат.

Мирошник подчеркнул, что переговорщику проще всего уйти, хлопнув дверью, но гораздо труднее добиться успеха. Он также указал на обширный набор террористических методов, которые использует Украина.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ВСУ получат решительный ответ за покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. По его словам, это часть серии атак украинских спецслужб.

